Котёл 1,8 л с крышкой (нерж) (РВ)
Бренд: Роза Ветров (Кст)
Туристический котелок (кан), габаритные размеры 183х104х140 объем – 1,8 л, материал – нержавеющая сталь AISI 304
вес в комплектации – крышка без ручек – 0,4 кг,
На котелках установлены прочные ручки.
Туристическая посуда сертифицирована. Швы сварные, сварка выполнена в аргоновой среде без применения электродов или флюсов.
В блоке «С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ» указаны котлы компонующиеся по принципу «матрешки».
- Вес (кг): 0.4
- Материал: Нерж.
- Артикул производителя: —
- Артикул:
При приобретении данного котелка вместе котелками 2,2; 3,5; 4,5; 6; 7,5; 9,5 и 12,5 литров с крышкой (нерж) (РВ), можно сформировать набор где котелки будут вложены друг в друга, по типу "матрёшки".