В блоке «С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ» указаны котлы компонующиеся по принципу «матрешки».

Туристическая посуда сертифицирована. Швы сварные, сварка выполнена в аргоновой среде без применения электродов или флюсов.

При приобретении данного котелка вместе котелками 2,2; 3,5; 4,5; 6; 7,5; 9,5 и 12,5 литров с крышкой (нерж) (РВ), можно сформировать набор где котелки будут вложены друг в друга, по типу "матрёшки".