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Котёл 1,8 л с крышкой (нерж) (РВ) 

Котёл 1,8 л с крышкой (нерж) (РВ)

Бренд: Роза Ветров (Кст)

1 180руб.
Цена указана за: шт
Котёл 1,8 л с крышкой (нерж) (РВ)
Интернет-магазин по России (кроме СПБ)
В наличии
ООО «Аркон», Литейный пр., 30
В наличии
ООО «Бартон», пр. Просвещения, 87
В наличии
ООО «Генкон», В.О., 5-я линия, 40
В наличии
ООО «Бартон», пр. Энгельса, 70/1
В наличии
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Туристический котелок (кан), габаритные размеры 183х104х140 объем – 1,8 л, материал – нержавеющая сталь AISI 304

вес в комплектации – крышка без ручек – 0,4 кг,

На котелках установлены прочные ручки.

Туристическая посуда сертифицирована. Швы сварные, сварка выполнена в аргоновой среде без применения электродов или флюсов.

В блоке «С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ» указаны котлы компонующиеся по принципу «матрешки».

  • Вес (кг): 0.4
  • Материал: Нерж.
  • Артикул производителя:
  • Артикул:

При приобретении данного котелка вместе котелками  2,2; 3,5; 4,5; 6; 7,5; 9,5 и 12,5 литров с крышкой (нерж) (РВ), можно сформировать набор где котелки будут вложены друг в друга, по типу "матрёшки".

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