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Главная −> Каталог −> Палатки и Тенты −> Тенты−>Тент групповой PU 3х3 м
Тент PU 3*3— удобный групповой тент для организации стоянок и базовых лагерей, а также отлично подойдет для выездов на природу.
- Швы проклеены
- Комплектуются оттяжками из прочного шнура 3 мм длиной по 3м (12-18 шт. в зависимости от размера тента) и чехлом
- В местах прикрепления петель под оттяжки тент дополнительно усилен
- Вес: 0,90.
- Размеры: 300 см * 300 см.
- Материал: Polytaffeta PU 6000 mm.
Ткань, изготовленная из полиэфирного волокна, более прочного и более устойчивого к действию ультрафиолета, чем нейлон.
PU 6000 – пропитка обеспечивает водостойкость ткани не менее 6000 мм водяного столба.
WR – обработка внешней стороны ткани обеспечивает лучшее стекание воды с поверхности тента. Швы тента проклеены (герметизированы).
- Вес (кг): 0.9
- Конструкция: Стандартная
- Габариты (см): 300х300
- Артикул производителя: —
- Кол-во мест: —
- Вес полного комплекта (кг): —
- Материал тента: Polyester PU
- Материал дна: —
- Материал внутр. пал.: —
- Каркас: —
- Диаметр силового каркаса (мм): —
- Тип конструкции: —
- Юбка: —
- Габариты: x581
- Проклейка швов тента: —
- Москитная сетка: —
- Артикул:
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