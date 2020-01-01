Тент групповой PU 3х3 м 

Тент PU 3*3— удобный групповой тент для организации стоянок и базовых лагерей, а также отлично подойдет для выездов на природу.

Швы проклеены

Комплектуются оттяжками из прочного шнура 3 мм длиной по 3м (12-18 шт. в зависимости от размера тента) и чехлом

В местах прикрепления петель под оттяжки тент дополнительно усилен

Вес: 0,90.

Размеры: 300 см * 300 см.

Материал: Polytaffeta PU 6000 mm.

— материал применяется для штурмовых, туристских и альпинистских палаток, которые выдерживают сложнейшие погодные условия (дожди, ветер, снег) и успешно служат многие годы.Ткань, изготовленная из полиэфирного волокна, более прочного и более устойчивого к действию ультрафиолета, чем нейлон.PU 6000 – пропитка обеспечивает водостойкость ткани не менее 6000 мм водяного столба.WR – обработка внешней стороны ткани обеспечивает лучшее стекание воды с поверхности тента. Швы тента проклеены (герметизированы).