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Главная −> Каталог −> Палатки и Тенты −> Тенты−>Тент групповой PU 3х3 м
Тент групповой PU 3х3 м 

Тент групповой PU 3х3 м

Снаряжение

Бренд: Снаряжение

3 760руб.
Цена указана за: шт
Тент групповой PU 3х3 м
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серо-зеленый
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ООО «Бартон», пр. Энгельса, 70/1
синий
зеленый
красный
серо-зеленый
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Тент PU 3*3— удобный групповой тент для организации стоянок и базовых лагерей, а также отлично подойдет для выездов на природу.

  • Швы проклеены
  • Комплектуются оттяжками из прочного шнура 3 мм длиной по 3м (12-18 шт. в зависимости от размера тента) и чехлом
  • В местах прикрепления петель под оттяжки тент дополнительно усилен
  • Вес: 0,90.
  • Размеры: 300 см * 300 см.
  • Материал: Polytaffeta PU 6000 mm.
Тент Polytaffeta 210T WR WP PU 6000 mm — материал применяется для штурмовых, туристских и альпинистских палаток, которые выдерживают сложнейшие погодные условия (дожди, ветер, снег) и успешно служат многие годы.
Ткань, изготовленная из полиэфирного волокна, более прочного и более устойчивого к действию ультрафиолета, чем нейлон.
PU 6000 – пропитка обеспечивает водостойкость ткани не менее 6000 мм водяного столба.
WR – обработка внешней стороны ткани обеспечивает лучшее стекание воды с поверхности тента. Швы тента проклеены (герметизированы).

 

  • Вес (кг): 0.9
  • Конструкция: Стандартная
  • Габариты (см): 300х300
  • Артикул производителя:
  • Кол-во мест:
  • Вес полного комплекта (кг):
  • Материал тента: Polyester PU
  • Материал дна:
  • Материал внутр. пал.:
  • Каркас:
  • Диаметр силового каркаса (мм):
  • Тип конструкции:
  • Юбка:
  • Габариты: x581
  • Проклейка швов тента:
  • Москитная сетка:
  • Артикул:
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